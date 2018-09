Juniorii Moldovei au invins echipa Kazahstanului la turneul memorial Valentin Granatkin - VIDEO

Selectionata U-19 a Moldovei a invins Kazahstanul in meciul preliminar pentru locurile 5-8 la Memorialul Granatkin. Tricolorii au deschis scorul in minutul 2, prin Alexei Osipov, dintr-o lovitura de la 11 metri, iar in minutul 20, Dan Puscasu a dublat avantajul echipei Moldovei.

Kazahstanul a reusit sa reduca scorul mai tarziu. Meciul urmator, echipa noastra de juniori il va disputa pe 8 septembrie, la Sankt-Petersburg si va intalni Armenia sau Kargazstan.