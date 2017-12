Jurnalistii au ales: luptatorul de taekwondo Aaron Cook - cel mai bun sportiv din Moldova - VIDEO

Luptatorul de taekwondo Aaron Cook a fost desemnat cel mai bun sportiv din Moldova, in viziunea jurnalistilor. Totusi, acesta nu este multumit de rezultatele sale. Cook isi doreste performantele pe care le-a obtinut iubita sa. Medaliata olimpica in 2016, ea a adunat in acest an o colectie de distinctii de aur.