Juventus a trecut la limita de Fiorentina si a ajuns la 5 victorii in primele 5 meciuri din campionat - VIDEO

Atacantul croat a finalizat centrarea lui Cuadrado si a adus victoria lui Juventus in partida cu Fiorentina. A urmat inca o lovitura pentru oaspeti. Fiorentina a ramas in 10 oameni, dupa ce Badelj a vazut cartonasul rosu.

S-a incheiat 1 la 0, iar Juventus are punctaj maxim dupa cinci etape din campionatul Italiei. Cu 5 victorii a debutat si Napoli. Trupa lui Maurizio Sarri a trecut cu 4 la 1 de Lazio.

Chiar daca s-au vazut condusi in prima repriza, oaspetii au reusit sa intoarca scorul in partea secunda. Koulibaly, Jorginho, Callejon si Mertens au marcat pentru Napoli.AMBIANTATot ieri, AS Roma a trecut cu 4 la 0 de Benevento. Gazdele au inscris de doua ori in propria poarta, iar Dzeko a reusit dubla.

Roma are 9 puncte in campionat dupa 4 meciuri disputate.