Juventus a anuntat cand il prezinta pe Cristiano Ronaldo! Portughezul isi incheie vacanta si pleaca la Torino

Juventus l-a cumparat pe Cristiano Ronaldo cu 100 de milioane de euro de la Real Madrid si ii va plati circa 120 de milioane in urmatorii 4 ani! Starul portughez isi va incheia zilele acestea vacanta din Grecia si va zbura la Torino.

Juventus a anuntat ca prezentarea oficiala a lui Ronaldo va avea loc luni, zi in care fotbalistul va ajunge in Italia.

BREAKING: Juventus have announced that Cristiano Ronaldo will arrive in Turin on Monday. (Source: @JuventusFC) pic.twitter.com/x4ucgZu3tL