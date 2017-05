Juventus a castigat cel de-al 33-lea titlu in Seria A, dupa ce a invins acasa formatia Crotone, scor 3 la 0 - VIDEO

Juventus a castigat cel de-al 33-lea titlu in Seria A, dupa ce a invins acasa formatia Crotone, scor 3 la 0. Batrana doamna a scris istorie. Este singura echipa din Italia care cucereste titlul 6 ani la rand. Torinezii au inceput in forta, iar Mandzukic si Dybala au stabilit scorul primei reprize.

Alex Sandro a inchis tabela de marcaj in minutul 83. Este al doilea trofeu castigat de torinezi in aceasta saptamana, dupa ce si-au adjudecat si Cupa Italiei. Juventus poate pune mana si pe trofeul Ligii Campionilor daca va trece in finala de pe 3 iunie de Real Madrid. Intr-un alt meci disputat ieri, AC Milan si-a garantat prezenta in Europa League, dupa ce a trecut de Bologna, scor 3 la 0. Milanezii au rezolvat soarta partidei in ultimele 20 de minute.

Dupa victoria de ieri, AC Milan va incheia sezonul pe locul 6 si va evolua in turul 3 preliminar al Europa League.