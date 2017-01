Juventus a facut spectacol cu Atalanta si s-a calificat in sferturi: In minutul 34 Mandzukic a punctat pentru 2 la 0 - VIDEO

Dybala a sutat fara ezitare din prima si a reusit un gol fenomenal in poarta celor de la Atalanta. Batrana doamna nu a scazut din turatii, iar in minutul 34 Mandzukic a punctat pentru 2 la 0. In partea secunda Atalanta a revenit in joc cu o reusita de poveste.

Imediat, Juventus si-a recapatat avantajul de 2 goluri, dupa ce Pjanic a inscris din penalty. Finalul meciului le-a dat batai de cap gazdelor. Atalanta a mai inscris o data in minutul 81, insa nu a putut gasi golul egalizator pana la finalul meciului. S-a incheiat 3 la 2, iar Juventus e in sferturile Cupei Italiei. Tot ieri, Fiorentina a reusit o calificare-thriller in partida cu Chievo. Ambele echipe au incheiat meciul in 10 oameni, iar golul victoriei pentru gazde a fost reusit in ultimul minut al partidei din penalty.

In sfeturi, Fiorentina se va duela cu Napoli pentru un loc in semifinalele Cupei Italiei.