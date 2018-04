Juventus a fost la un pas de a produce o mare surpriza, pe Santiago Bernabeu. Torinezii au castigat meciul de pe terenul echipei Real Madrid

Inspirati de victoria fenomenala a gruparii AS Roma in fata celor de la Barcelona, jucatorii lui Juventus au incercat sa faca un comeback de poveste chiar la Madrid. Dupa esecul din tur, scor 0 la 3, Juve a marcat repede in retur, prin Mandzukic, deja in minutul 2.

Croatul a inscris, mai tarziu inca un gol, iar dupa pauza Matuidi a facut 3 la 0. La acest scor, meciul mergea in overtime, insa visul italienilor s-a incheiat dupa ce, in al treilea minut de prelungiri, Benatia l-a faultat pe Lucas Vazquez, in careu, iar arbitrul a dictat penalty.

Buffon a protestat vehement si a fost eliminat de pe teren. Cristiano Ronaldo l-a batut pe portarul de rezerva Szczesny, de la punctul cu var, si meciul s-a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 3 la 1, rezultat suficient pentru ca Real Madrid sa se califice in semifinale.

In semifinalele Ligii Campionilor merge si Bayern Munchen, care a remizat, acasa, cu Sevilla, scor 0 la 0. Bavarezii s-au calificat gratie victoriei din tur, cu 2 la 1. Tragerea la sorti a semifinalelor va avea loc maine, la sediul UEFA de la Nyon.