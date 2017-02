Juventus a obtinut a 5-a victorie consecutiva in Campionatul Italiei. Au invins-o cu 2 la 0 pe Cagliari, echipa la care mijlocasul moldovean Artur Ionita a jucat 30 de minute - VIDEO

Juventus a preluat controlul asupra jocului, din primele minute. Cagliari a avut doar o ocazie semnificativa in prima repriza. Nici oaspetii nu au sutat foarte des, dar au lovit in momentul oportun. Higuain a marcat pentru 1 la 0.

Imediat dupa pauza, Higuain a punctat din nou.

In minutul 62, si-a facut aparitia pe teren si mijlocasul moldovean al gazdelor Artur Ionita. Peste cateva momente, insa, Cagliari a ramas in zece oameni. Barella a primit al doilea cartonas galben si, automat pe cel rosu, pentru un nou fault. Cagliari nu a mai avut forte sa revina si a pierdut, scor 0 la 2. Echipa lui Ionita ramane pe locul 15 in campionat. Juventus conduce in clasament, cu 60 de puncte, fiind urmata de AS Roma, cu 53 de puncte. Giallorossi au batut, in deplasare, gruparea Crotone, scor 2 la 0. Au marcat Nainggolan si Dzeko.

Pe pozitia a treia in Italia se afla Napoli, cu 51 de puncte la activ, urmata de Inter, cu 45. Milanezii au castigat meciul cu Empoli, scor 2 la 0. Eder a inscris cu pieptul.

Dupa pauza, Candreva a marcat din pasa aceluiasi Eder. Etapa cu numarul 24 in Serie A se incheie in aceasta seara, cu partida Lazio – AC Milan.