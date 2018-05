Juventus a scris istorie in Serie A. Batrana doamna a devenit campioana Italiei pentru a saptea oara consecutiv. Mii de oameni au iesit pe strazile din Torino pentru a sarbatori - VIDEO

Dupa remiza de aseara, scor 0 la 0, contra celor de la AS Roma, Juventus a devenit din nou campioana Italiei. Batrana doamna a cucerit titlul pentru a saptea oara consecutiv, un record pentru campionatul Italiei. Jucatorii au sarbatorit cu fast in vestiar.

Petrecerea a continuat si in autocarul echipei.AMBIANTALegenda celor de la Juventus, Gianluigi Buffon, a devenit primul jucator care castiga 9 titluri in Serie A. Pe locul 2 in campionat s-a clasat Napoli, care a trecut aseara cu 2 la 0 de Sampdoria.