Juventus a trecut de AS Monaco si acum isi asteapta adversara din ultimul act. Jucatorii echipei italiene au radiat de fericire in vestiar, dupa meci - VIDEO

Juventus viseaza la al treilea trofeu al Ligii Campionilor. Torinezii au castigat meciul tur cu 2 la 0, iar aseara au repetat scorul in prima repriza. Mai intai, Dani Alves a centrat in careu, Mandzukic a lovit mingea cu capul, portarul lui AS Monaco a respins, iar croatul a sutat inca o data si a inscris. Aproape de pauza, Dani Alves a marcat si el, cu un sut splendid din afara careului. Monegascii au avut cateva ocazii de gol, insa au punctat doar o data, prin Mbappe, in minutul 69. Juventus a castigat meciul si s-a calificat in finala Ligii Campionilor pentru a 9-a oara in istorie. Batrana Doamna reusea sa cucereasca trofeul de doua ori, in anii 1985 si 1996.

Gianluigi BUFFON, PORTAR JUVENTUS TORINO “Trebuie să visezi până în ultima zi, să visezi că se poate.”

Massimiliano ALLEGRI, ANTRENOR JUVENTUS TORINO “E normal să fiu entuziasmat. Echipa a făcut o muncă extraordinară. Noi strângem roada după ce am lucrat din greu.”

Leonardo JARDIM, ANTRENOR AS MONACO "Pentru mulţi dintre jucătorii mei aceasta a fost prima experienţă la un asemenea nivel. Calificarea în semifinale, cred că, a fost o experienţă extraordinară.”

In aceasta seara, in cealalta semifinala, Atletico joaca, acasa, cu Real Madrid. Galactii s-au impus cu 3 la 0 in mansa tur, gratie unui hat-trick al lui Cristiano Ronaldo.