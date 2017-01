Juventus calca stramb in Campionatul Italiei: a pierdut meciul de pe terenuli Fiorentinei: Jucatorul gazdelor care a marcat un gol senzational - VIDEO

Milan Badelj a dat o pasa lunga in careu, iar coechipierul nu a atins balonul. Buffon a fost surprins si nu a reusit sa intervina la executia neobisnuita. Fiorentina a reusit o victorie imensa in fata campioanei, scor 2 la 1, iar celalalt gol al gazdelor a fost marcat de Kalinic. Pentru torinezi,a inscris golgheterul Higuain. Juventus ramane lider in campionat, cu 45 de puncte. AS Roma a profitat si s-a apropiat la unpunct, in clasament, insa are cu un meci mai mult jucat. Romanii au batut cu 1 la 0 gruparea Udinese, in deplasare. Nainggolan a inscris golul.

AS Roma a ratat si un penalty, prin Dzeko. Intr-o alta partida a etapei cu numarul 20, Napoli a batut formatia Pescara, scor 3 la 1. Tonelli, Hamsik si Mertens au punctat cate o data pentru napoletani.

Napoli incheie podiumul in Serie A, cu 41 de puncte.