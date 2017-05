Juventus este in finala Ligii Campionilor, pentru a 2-a oara in ultimii 3 ani. Batrana Doamna a invins-o pe AS Monaco, scor 2 la 1

Mandzukic a marcat primul gol, iar Dani Alves a inscris si el, aproape de pauza. Monegascii au redus din diferenta in minutul 69, prin Mbappe. Juventus a castigat meciul si s-a calificat in finala. Saptamana trecuta, in mansa tur, torinezii se impuneau in Franta, cu 2 la 0. Miercuri, in cealalta semifinala a Ligii Campionilor, Atletico Madrid da piept cu Real. Galacticii au avantajul victoriei din prima mansa, scor 3 la 0.