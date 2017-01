Juventus, in semifinalele Cupei Italiei. Detinatoarea titlului a invins in deplasare formatia AC Milan si va intalni in penultimul act al competitiei Napoli - VIDEO

Argentinianul a trimis fara emotii in poarta lui Donnarumma si a inscris a sasea oara in ultimele 7 partide disputate acasa. Juventus nu s-a lasat amagita de avantajul minim si a continuat in forta. Pjanic a inscris din lovitura libera in minutul 21.





In partea secunda, AC Milan a sperat la revenire. Carlos Bacca a invins portarul gazdelor cu un sut spectaculos.





Revenirea insa nu s-a produs. Imediat, Locatelli a fost eliminat pentru un fault dur si si-a lasat echipa in inferioritate numerica. In 10 oameni, AC Milan nu a mai contat. S-a incheiat 2 la 1, iar Juventus este in semifinalele Cupei Italiei. In Anglia, Liverpool a parasit Cupa Ligii. Cormoranii au cedat acasa cu 0 la 1 contra celor de la Southampton. Singurul gol al partidei a fost inscris de Long in prelungirile meciului.





In finala, Southampton va intalni castigatoarea partidei dintre Hull City si Manchester United, meci ce se disputa in aceasta seara.