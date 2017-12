Juventus s-a apropiat la doar un punct de lidera Napoli, in campionat: Higuain a marcat in poarta fostei sale echipe - VIDEO

Candva cel mai iubit jucator la Napoli, Higuain este acum inamicul fanilor echipei. Aseara, argentinianul a inscris din nou in poarta fostei grupari. Avea sa fie singurul gol al derby-ului. Napoli a ratat numeroase ocazii de a egala scorul.

Juventus a acumulat 37 de puncte, cu unul mai putin decat lidera Napoli. Inter are 36 de puncte si poate urca pe primul loc, daca va castiga meciul de maine. Intre timp, AS Roma a invins formatia SPAL cu 3 la 1. Dzeko si Strootman au marcat, in prima repriza.

Dupa pauza, Pellegrini a inscris si el, pentru AS Roma. Oaspetii au reusit, apoi, sa marcheze un gol de onoare.