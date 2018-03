Juventus s-a chinuit cu Lazio, insa s-a apropiat la un punct de prima pozitie in Italia, iar Napoli a cedat in meciul cu AS Roma - VIDEO

Dupa o serie impresionanta de 10 victorii consecutive in campionat, Napoli a cedat aseara in derby-ul AS Roma, scor 2 la 4. Gazdele au inceput ca din tun partida, marcand in minutul 6 prin Insigne. Romanii au egalat la urmatoarea faza.

Pana la pauza, oaspetii au reusit sa iasa in avantaj, dupa reusita lui Dzeko. Bosniacul a completat dubla in partea secunda.

Pentru AS Roma a mai marcat Perotti. Napoli a redus din diferenta in prelungiri, insa nu a mai reusit sa salveze meciul. Tot aseara, Juventus a trecut la limita de Lazio, scor 1 la 0. Dybala a adus victoria batranei doamne in prelungirile partidei.

Dupa victoria de aseara, Juventus s-a apropiat la doar un punct de liderul Napoli. Trupa lui Allegri are cu un meci mai putin disputat.