Juventus a trecut la penalty-uri de AS Roma in ultimul meci de la International Champions Cup - VIDEO

Juventus a trecut la penalty-uri de AS Roma, dupa ce in timpul regulamentar a fost 1 la 1. Batrana doamna a plecat in avantaj la vestiar. Mandzukic a marcat din pasa lui Alex Sandro.

Romanii au egalat cu 15 minute inainte de final. S-a ajuns la penalty-uri, unde Juventus nu a ratat si a obtinut victoria in ultimul meci de la International Champions Cup.

Tot ieri, Manchester United a trecut lejer de formatia Valerenga, scor 3 la 0, in cadrul unui amical in Norvegia. Fellaini, Lukaku si McTominay au garantat succesul diavolilor rosii.

Intr-un alt amical disputat ieri, Arsenal a cedat la limita in fata celor de la Sevilla, scor 1 la 2. Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda spaniolii au luat cu asalt poarta lui Cech, iar in minutul 49 au deblocat tabela de marcaj. Londonezii au reusit golul egalizator, insa imediat au fost redusi la tacere. N’Zonzi a adus victoria pentru Sevilla cu o executie de generic.

Pe 11 august, Arsenal intalneste formatia Leicester in prima etapa a noului sezon din Premier League.