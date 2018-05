Juventus si-a zdrobit rivala, in finala Cupei Italiei. Torinezii au castigat meciul cu AC Milan si au cucerit trofeul - VIDEO

Finala Cupei Italiei s-a disputat pe Stadio Olimpico, din Roma. Dupa o prima repriza in care echipele nu au reusit sa deblocheze tabela de scor, in partea secunda, Juventus a inscris gol dupa gol, in poarta diavolilor milanezi. Benatia a marcat dupa un corner, iar apoi Douglas Costa a facut 2 la 0 cu un sut de la distanta, la care Donnarumma a gresit.

Portarul lui AC Milan si-a ingropat echipa, gresind si la faza golului 3, inscris de Benatia. Mai tarziu, dupa un alt corner, Kalinic a deviat balonul in propria poarta. Juventus a castigat meciul cu 4 la 0 si a luat trofeul.

Juve a cucerit pentru a 13-a oara Cupa Italiei. Batrana Doamna reuseste eventul pentru al 4-lea an la rand: titlul si cupa.