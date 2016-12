Juventus tinteste un nou titlu in Italia. Ieri batrana doamna s-a impus in derby-ul cu urmaritoarea AS Roma si si-a marit avansul pana la 7 puncte - VIDEO

Argentinianul a sutat senzational de la marginea careului, iar portarul Szczesny nu a mai avut nicio sansa. Juventus putea sa-si dubleze avantajul, insa de data asta goalkeeper-ul romanilor a salvat.

S-a incheiat 1 la 0, iar Juventus este lider cu 42 de puncte, in timp ce urmatoarea clasata, AS Roma, are 35 de puncte. Tot ieri, echipa moldoveanului Artur Ionita, Cagliari, a suferit a doua infrangere consecutiva, dupa ce a cedat 0 la 2 in fata celor de la Empoli.

Mchelidlidze a rezolvat partida pentru gazde, marcand dubla. Oaspetii puteau reveni in joc pe finalul partidei, insa Joao Pedro a ratat din penalty. Dupa 17 meciuri disputate, Cagliari are 20 de puncte la activ.