Juventus Torino a castigat meciul cu Bologna, scor 3 la 0, si a ajuns la 26 de victorii consecutive pe teren propriu, in campionat - VIDEO

Juventus a gasit repede golul in meciul de acasa cu Bologna. Higuain a marcat in minutul 7. Aproape de finalul reprizei, gazdele au obtinut un penalty, Sturaro fiind faultat in careu. Dybala a inscris fara emotii de la punctul cu var. Dupa iesirea de la cabine, torinezii au lovit inca o data. Higuain a punctat si, astfel, a stabilit scorul final de 3 la 0.

Juventus a stabilit un nou record in Campionatul Italiei – 26 de victorii consecutive pe teren propriu. Precedentul record a fost inregistrat tot de Batrana Doamna, in sezonul 2013-2014. Juventus conduce in Serie A, cu 45 de puncte. AS Roma este la 4 puncte in spate, dupa victoria dificila de pe terenul gruparii Genoa, scor 1 la 0. Partida a fost decisa de un autogol. Tot aseara, AC Milan a invins echipa moldoveanului Artur Ionita, Cagliari, la fel cu 1 la 0. Bacca a marcat pe final de meci.

AC Milan este pe pozitia a 5-a in liga, cu 36 de puncte.