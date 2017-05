Juventus Torino a invins-o pe AS Monaco, scor 2 la 0, in prima mansa a semifinalelor. Higuain a fost eroul serii - VIDEO

Parcursul de vis al celor de la AS Monaco, in Champions League, pare sa se apropie de sfarsit. Francezii au dat peste Juventus, in semifinale, iar Mbappe, Falcao, Bernardo Silva si Germain nu au fost in stare sa-l invinga pe legendarul Buffon. Atacul echipei italiene a fost mai eficient. Higuain a marcat cate un gol in fiecare repriza, iar pasele decisive au venit de la Dani Alves. 2 la 0 si Juventus are un avantaj confortabil inaintea returului de la Torino.

Gonzalo HIGUAIN, ATACANT JUVENTUS “Intotdeauna mă strădui să joc bine. Important e să rămвi calm şi să ai noroc.”

Massimiliano ALLEGRI, ANTRENOR JUVENTUS “Fotbaliştii mei au jucat bine. Ne-am apărat bine. Nu a fost uşor.”

Leonardo JARDIM, ANTRENOR AS MONACO "Diferenţa a fost оn eficacitate. Ei au avut două-trei ocazii şi au marcat două goluri.”

Meciul retur dintre Juventus si AS Monaco se va disputa pe 9 mai. Monegaschii trebuie sa bata batrana doamna cu 3 la 0 ca sa intampine in finala una dintre echipele madrilene. Real si Atletico se vor duela pe 10 mai.