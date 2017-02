Juventus vrea un nou titlu in Italia. A invins lejer formatia Empoli, scor 2 la 0, si este lider autoritar in Seria A - VIDEO

Juventus vrea un nou titlu in Italia. Batrana doamna a invins lejer formatia Empoli, scor 2 la 0, si este lider autoritar in Seria A. Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda Juventus a dat lovitura. Mai intai oaspetii au inscris in propria poarta, ca mai apoi, in minutul 65, Alex Sandro sa marcheze pentru 2 la 0.

Astfel, Juventus a ajuns la 30 de victorii consecutive in campionat si are un avans uluitor de 10 puncte in fata urmaritoarei AS Roma, care isi joaca meciul in aceasta seara. In celalalt meci al zilei din Seria A, Napoli a cedat surprinzator acasa contra celor de la Atalanta, scor 2 la 0. Dubla lui Caldara i-a adus pe oaspeti la doar 3 puncte de podium in Campionatul Italiei.

A fost pentru prima oara din decembrie 2015 cand Napoli nu a marcat acasa.