Kei Nishikori a cucerut primul sau titlu ATP, dupa trei ani. Tenismenul nipon a ridicat deasupra capului trofeul de la Brisbane, dupa ce a trecut in finala de rusul Medvedev - VIDEO

In mansa decisiva a turneului de la Brisbane, au dat piept Kei Nishikori si Daniil Medvedev. Rusul a condus cu 3 la 0 in primul set, insa nu a reusit sa mentina avantajul. Nishikori a ridicat semificativ nivelul de joc si s-a impus in prima parte cu scorul de 6 la 4.

In setul secund, Medvedev a profitat de greselile multiple ale adversarului si s-a impus cu scorul de 6 la 3.In setul decisiv, niponul a atacat cu toate armele si l-a fortat pe rus sa cedeze. In cele din urma, Nishikori s-a impus in ultima parte cu scorul de 6 la 2.

Cel mai recent, Nishikori s-a impuns la Memphis, in anul 2016. De atunci a urmat o perioada dificila pentru tenismen, cu multe accidentari si decaderi in clasament. In prezent, niponul e in cea mai buna conditie fizica, iar la Australian Open, cu siguranta, va cauta primul sau titlu de Mare Slem.