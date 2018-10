Kimi Raikkonen, pilotul celor de la Ferrari, a facut o cursa magistrala si s-a impus in Marele Premiul al SUA - VIDEO

Finlandezul Raikonnen a avut un start excelent si l-a depasit in chiar primul tur pe Hamilton. Kimi a condus cursa aproape in totalitate, cedand pozitia fruntasa doar in momentele in care a intrat la boxe.

O cursa remarcabila a reusit Max Verstappen, care, in urma unei penalizari, a pornit de pe locul 18. Olandezul a recuperat si a incheiat pe locul 2 si a rezistat asediului lui Hamilton, care a fost aproape sa-l depaseasca in ultimele tururi.

Kimi Raikkonen se impune in Marele Premiu al Statelor Unite, fiind la prima victorie dupa cea din Australia, din 2013. Lewis Hamilton, pilotul echipei Mercedes, putea sa devina campion ieri, dar va trebuie sa mai astepte. Are sansa sa o faca la urmatoarea etapa – Marele Premiu al Mexicului, ce se va desfasura pe 28 octombrie.