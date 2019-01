Kobayashi domina clar atat Cupa Mondiala de Sarituri cu schiurile, cat si Turneul celor 4 Trambuline - VIDEO

Ryoyu Kobayashi nu are semeni in acest sezon la cupa mondiala a sariturilor cu schiurile. Tanarul nipon este lider clar in toate clasamentele, inclusiv si in Turneul celor 4 Trambuline. Kobayashi s-a impus atat la Obersdorf, cat si la Garmisch. Astazi, sportivul in varsta de 22 de ani l-a invins din nou la limita pe Eisenbichler, succesorul sau in ierarhia competitiei.

Kobayashi a castigat 6 din 9 etape ale stagiunii curente, devenind marea descoperire a sezonului. Celelalte doua etape de la Turneul celor 4 trambuline se vor desfasura pe data de 4 si 6 ianuarie.

Daca niponul se va impune si in etapele urmatoare, va repeta marea performanta al lui Kamil Stoch din sezonul trecut si anume, 4 victorii din 4 posibile.