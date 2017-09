Kylian Mbappe este, oficial, jucatorul lui PSG. Unul dintre cei mai talentati tineri fotbalisti din lume a ajuns, sub forma de imprumut, la clubul parizian - VIDEO

Ultima zi de transferuri a adus anuntul oficial al celor de la Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe, atacantul de 18 ani, care deja a facut senzatie in campionat si in Liga Campionilor, a fost imprumutat pe un sezon de la AS Monaco. Peste un an, parizienii vor plati 180 de milioane de euro pentru a-l transfera definitiv.

Tot ieri, Liverpool l-a adus pe Alex Oxlade-Chamberlain, de la Arsenal, pentru suma de 38 de milioane de euro. Si Tottenham s-a intarit, in ultima zi de transferuri. L-a luat pe atacantul Fernando Llorente, de la Swansea, cu 13 milioane de euro, dar si pe fundasul Serge Aurier, de la PSG, cu 25 de milioane.

Chelsea Londra s-a multumit cu mijlocasul Danny Drinkwater, de la Leicester, pentru care a platit 38 de milioane de euro, dar si fundasul Davide Zappacosta, de la Torino, ajuns pentru suma de 28 de milioane.

Au fost si transferuri care au esuat pe ultima suta de metri. Astfel, starul lui Liverpool, Coutinho, nu a mai ajuns la Barcelona, in timp ce Arsenal a renuntat sa-l ia pe Thomas Lemar, de la AS Monaco. Ross Barkley, de la Everton, a trecut vizita medicala la Chelsea, dar, surprinzator, a refuzat transferul si a plecat acasa.