L-a batut chiar la el acasa. Sebastian Vettel a castigat cursa de Formula 1 din Marea Britanie - VIDEO

Cursa din Marea Britanie a oferit noi dueluri dintre echipele Ferrari si Mercedes. Chiar la inceput, Kimi Raikkonen l-a acrosat pe Lewis Hamilton, fapt pentru care finlandezul a fost penalizat cu 10 secunde. Pilotul britanic a revenit pe circuit din pozitia a 18-a si a recuperat superb.

Batalia decisiva s-a dus aproape de final. In turul 47, Sebastian Vettel l-a devansat pe Valtteri Bottas si a devenit lider.

Hamilton si Raikkonen l-au intrecut si ei pe Bottas, pentru a incheia cursa pe podium. Vettel a castigat, cu un avans de 2 secunde si 26 de sutimi in fata lui Hamilton.

Dupa victoria de ieri, pilotul german al echipei Ferrari are 171 de puncte in clasamentul general. Hamilton ocupa pozitia secunda, cu 163 de puncte. Urmatoarea cursa de Formula 1 va avea loc in Germania, pe 22 iulie.