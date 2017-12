L-a egalat pe Messi. Cristiano Ronaldo a primit al 5-lea Balon de Aur: "Sunt fericit. Este ceea ce urmaresc in fiecare an" - VIDEO

Cristiano RONALDO, ATACANT REAL MADRID: "Desigur, sunt fericit. Este un moment grozav in cariera mea. Sunt bucuros, este ceva ce urmaresc in fiecare an, in fiecare sezon. Trebuie sa le multumesc coechipierilor de la Real Madrid si nationala Portugaliei. "

La ceremonia de premiere, fotbalistul a venit cu mama, iubita Georgina si fiul Cristiano Ronaldo Junior.

"- Tatal este, pentru tine, un exemplu de urmat ? - Da. "

Cristiano si Georgina au primit si un cadou special de la organizatori – o hainuta pentru copilul nascut recent, cu cele 5 Baloane de Aur printate pe ea.

Revista France Footbal i-a acordat Balonul de Aur portughezului Cristiano Ronaldo, care a castigat, in acest an, cu Real Madrid, Liga Campionilor, Supercupa Europei, campionatul si Supercupa Spaniei.

Pe locul secund, in topul facut de jurnalisti, s-a clasat Lionel Messi, de la Barcelona, iar podiumul a fost completat de Neymar, jucatorul lui PSG.

Este al 5-lea Balon de Aur in cariera lui Cristiano Ronaldo - el l-a egalat, astfel, pe marele rival Messi.