L-au vazut si... cam atat. Ajuns la Chisinau, Gareth Bale, atacantul de milioane al lui Real, si-a ingnorat fanii moldoveni veniti la aeroport sa-l intampine - VIDEO

Suporterii moldoveni i-au cerut cu disperare lui Bale un autograf, insa vedeta celor de la Real Madrid a iesit in graba din aeroport. Avionul echipei nationale a Tarii Galilor a aterizat in Moldova in jurul orei 21, iar Bale si antrenorul principal au participat la conferinta de presa inaintea meciului de astazi.