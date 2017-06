La 19 ani distanta, Juventus si Real Madrid se intalnesc intr-o noua finala a Ligii Campionilor - VIDEO

Gianluigi BUFFON, CAPITAN JUVENTUS TORINO: “Nu există nimic mai frumos decât să primeşti o mulţumire, un premiu pentru care ai transpirat atât şi care l-ai visat mult timp. ”

Gianluigi Buffon a debutat in fotbalul profesionist acum 22 de ani, dar in cariera sa nu a cucerit niciodata Liga Campionilor.

Dani ALVES, FUNDAS JUVENTUS TORINO: “Cred că ar putea adăuga puţină istorie carierei sale de aur. ”

In acelasi timp, Real Madrid tinteste o performanta istorica. Din sezonul 1992-93, de cand turneul Ligii Campionilor exista in formatul actual, nicio echipa nu a cucerit trofeul de doua ori la rand.

Sergio RAMOS, CAPITAN REAL MADRID: “Spiritul echipei Real Madrid ne obligă să luptăm până la capăt şi mereu trebuie să avem asta în minţile noastre. ”

Intrebat de jurnalisti cine crede ca va fi omul decisiv in finala, el sau Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane a raspuns…

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: “Cristiano Ronaldo. Sunt sigur. El marchează goluri. E cel mai important lucru. ”

Antrenorul lui Juventus spune ca echipa sa nu trebuie sa o lasa pe Real sa-si faca jocul.

Massimiliano ALLEGRI, ANTRENOR JUVENTUS TORINO: "Depinde de adversar. Vom juca într-un mod anumit. Trebuie să înţelegem când să atacăm şi când să ne apărăm. ”

Real Madrid detine recordul Ligii Campionilor – are 11 trofee in palmares. Juventus a fost campioana de 2 ori. La casele de pariuri, clubul spaniol e favorit. Finala se disputa in aceasta seara, la Cardiff, si va incepe la ora 21 si 45 de minute, ora Chisinaului.