La 37 de ani, Roger Federer este de neoprit. Aseara elvetianul si-a trecut in cont al 101-lea trofeu din cariera -VIDEO

In primul set, elvetianul a jucat impresionant si nu i-a dat nicio sansa lui Isner. Federer a fost uimitor si a reusit trei break-uri. Elvetianul a avut nevoie de doar 25 de minute pentru a se impune cu 6 la 1.

Setul 2 a fost unul mai captivant. Cei doi sportivi au mers cap la cap pana la scorul de 5 la 4. Apoi, Federer a profitat de problemele fizice ale adversarului, si a reusit sa inchida actul cu 6 la 4, devenind campion.

In urma acestei victorii, Roger Federer si-a adjudecat cel de-al 101-lea titlul al carierei. In plus, elvetianul si-a adaugat alte 1000 de puncte in clasament si a urcat pe locul 4 in lume. Federer va pleca acasa cu un cec de 1 milion 354 de mii de dolari.