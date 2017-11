La cel de-al sasesutelea meci la Barcelona, Messi nu a marcat niciun gol. Catalanii au invins Sevilla, dupa ce Paco Alacer a marcat - VIDEO

Paco Alcacer a inscris primul gol al meciului de aseara, in minutul 23. Sevilla a reusit sa egaleze dupa un corner. Guido Pizarro a trimis balonul in plasa. Catalanii, insa, nu i-au permis oaspetilor sa plece cu un punct. Acelasi Paco a lovit decisiv.

Messi a jucat, aseara, meciul cu numarul 600 in tricoul celor de la Barcelona. Echipa sa conduce in campionat, cu 31 de puncte. Valencia are 27, dupa victoria in fata gruparii Leganes, scor 3 la 0. Parejo, Rodrigo si Mina au punctat pentru lilieci.

A fost a 7-a victorie consecutiva pentru Valencia, in campionat.