La pas grabit spre Gheata de Aur. Cavani, atacantul de la PSG, a ajuns la 25 de goluri marcate in campionat, in acest sezon - VIDEO

Cavani a expediat un sut-bomba spre poarta lui Carrasso, in minutul 6, iar aproape de finalul primei reprize, PSG a marcat pentru 2 la 0. Verratti i-a oferit o pasa superba lui Di Maria si argentinianul a inscris cu sange rece. La startul reprizei secunde, Cavani a lovit din nou. Inca un gol spectaculos al atacantului uruguayan, poreclit El Matador, de aceasta data din pasa lui Di Maria.

Edinson Cavani are deja 25 de goluri in Campionatul Frantei si conduce in clasamentul Ghetei de Aur, trofeu ce se acorda la finalul sezonului celui mai bun marcator din ligile de top din Europa. PSG are 55 de puncte in campionat, la egalitate cu AS Monaco, insa echipa din Principat a jucat cu un meci mai putin.