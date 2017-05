La un pas de aur. Moldoveanca Mariana Cherdivara-Esanu a adus medalia de argint de la Campionatul European de lupte din Serbia - VIDEO

Mariana Cherdivara-Esanu, participanta la Jocurile Olimpice de la Rio, a concurat in categoria de greutate de 58 de kilograme. Moldoveanca a invins, in sferturi, o luptatoare din Suedia, scor 5 la 0, iar in semifinale a batut cu 4 la 2 o sportiva din Germania.

In finala, Mariana Cherdivara-Esanu a intalnit norvegianca nascuta in Eritreea, Grace Jacob Bullen. Luptatoarea noastra a fost foarte aproape de aur – a condus cu 3 la 1, la un moment dat, dar a scapat victoria. Norvegianca a egalat scorul si a cucerit titlul, gratie ultimului punct.

Recent, Moldova a cucerit si 2 medalii de bronz, la Campionatul European. La lupte libere, la 61 de kilograme, Andrei Perpelita a castigat finala mica in fata unui ucrainean, iar la lupte feminine, la 75 de kilograme, Svetlana Saenko a luat bronzul dupa ce a batut o sportiva din Germania. Pentru performantele sale la europene, Perpelita si Saenko vor primi de la stat cate 45 de mii de lei, iar Cherdivara-Esanu – 66 de mii de lei.