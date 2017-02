La un pas de esec. Bayern Munchen, aproape de a se face de ras cu Hertha Berlin. A fost condusa pana in minutele de prelungiri - VIDEO

Omul salvator al bavarezilor nu a dezamagit. Lewandowski a adus un punct pentru Bayern, dupa ce a impins mingea in plasa la ultima faza a meciului contra celor de la Hertha. Campioana Germaniei s-a vazut condusa mai bine de 75 de minute, dupa ce gazdele au deschis scorul in minutul 21.

S-a incheiat 1 la 1, iar Bayern continua sa fie lider in Bundesliga, cu 50 de puncte. Cea mai categorica victorie a fost reusita de Borussia Dortmund, care a invins-o pe Wolfsburg, scor 3 la 0. In minutul 20 Bruma a inscris in propria poarta, ca imediat dupa pauza gazdele sa-si dubleze avantajul.

Lovitura de gratie a fost data de pustiul-minune al celor de la Borussia Dortmund, Dembele. Borussia Dortmund ocupa locul 3 in Campionatul Germaniei, cu 37 de puncte dupa 21 de etape.