La un pas de primul trofeu al anului. Una dintre cele mai talentate tinere tenismene ale lumii, Jelena Ostapenko, s-a calificat in finala turneului de la Miami - VIDEO

Campioana de la Roland Garros, Jelena Ostapenko, numarul 5 mondial, joaca fantastic la Miami. Tenismena letona nu a pierdut niciun set, in drum spre finala. In penultimul act, Ostapenko a jucat cu revelatia turneului, americanca Danielle Collins, care se afla pe locul 93, in topul WTA. A fost un prim set echilibrat, castigat de Ostapenko la tiebreak, iar in a doua parte, aceasta a dictat jocul si s-a impus cu 6 la 3.

Ostapenko, in varsta de 20 de ani, poate cuceri al treilea titlu al carierei. In finala de la Miami, ea va juca impotriva americancei Sloane Stephens, care, la randul sau, a invins-o pe bielorusa Viktoria Azarenka. A fost 3 la 6, 6 la 2 si 6 la 1, pentru Stephens. Finala concursului feminin de la Miami se va juca maine. Campioana se va imbogati cu 1 milion 340 de mii de dolari, iar finalista – cu 654 de mii.