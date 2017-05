La un punct distanta de titlu. Real Madrid a castigat meciul de pe terenul echipei Celta Vigo, scor 4 la 1 - VIDEO

Cristiano Ronaldo a inscris cu o executie superba, in minutul 10. La inceputul reprizei secunde, starul portughez a dublat avantajul oaspetilor, iar apoi Celta Vigo a mai incasat o lovitura. Iago Aspas a primit al doilea cartonas galben pentru simulare si a fost eliminat de arbitru. Surprinzator, dar gazdele au marcat, la cateva minute dupa ce au ramas in zece oameni.

Ceea ce, insa, nu i-a deranjat pe baietii de la Real Madrid. In cateva secunde, Benzema a facut 3 la 1, iar, pe finalul partidei, Kroos si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor. Real Madrid este lider in Campionatul Spaniei, cu 90 de puncte. FC Barcelona are cu 3 puncte mai putin. Astfel, in ultima etapa, Real joaca pe terenul gruparii Malaga si are nevoie de doar un punct pentru a cuceri titlul. Barca va juca cu Eibar, pe teren propriu.