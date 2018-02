LAZIO 5-1 STEAUA .Steaua, OlimpiKO la Roma! Hattrick Immobile, Anderson s-a distrat. Gnohere a marcat din nou! Vezi REZUMAT

LIVE UPDATE

FINAL! A plouat la Roma si cu goluri in poarta lui Andrei Vlad. Meciul din tur nu a contat pentru cei de la Lazio. Italienii au deschis scorul rapid prin Immobile, in minutul 7 si au anulat avantajul romanilor. Acelasi Immobile s-a distrat cu apararea Stelei impreuna cu Felipe Anderson, giuveierul de zeci de milioane de euro al lui Lazio. Hattrick Immobile, Bastos si Anderson sunt marcatorii lui Lazio intr-o seara mare pe Olimpico.

Gnohere a marcat cu noroc golul de onoare al stelistilor si ajunte la cota 5 in Europa in acest sezon, dupa reusita din tur.

Min 90: Ole-uri din partea italienilor la pasele ..stelistilor.

Min 80: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL STEAUA!!! :) Gnohere preia pasa lui Coman la marginea careului si suteaza, mingea loveste portarul si revine in el, iar apoi ricoseaza in poarta!

Min 77: Tentativa de atac al Stelei incheiata cu sutul lui Filip, mult peste poarta. Chiar si Dica rade de prestatia elevilor sai.

Min 74: Iese Felipe Anderson, intra Caicedo. Anderson se imbratiseaza cu Simeone Inzaghi, care l-a scos din lot in urma cu 2 saptamani.

Min 71: GOL LAZIO! Hattrick Immobile, in urma unei faze la care cei de la Lazio cereau fault! Acelasi Anderson patrunde ca o vijelie in careu si impinge mingea in fata portii, acolo de unde Immobile pune la pamant un fundas si pe Vlad cu o fenta si trimite in poarta goala.

Min 70: Budescu cade in careu si cere penalty! Benzar suteaza apoi in figura unui jucator de la Lazio, dar arbitrul nu fluiera fault, iar Lazio pleaca pe contraatac.

Min 65: Iese Luis Alberto, intra Murgia la Lazio.

Min 61: Iese Gaman, accidentat, intra Balasa in apararea Stelei.

Min 57: Florinel Coman reia cu capul peste poarta din careu.

Min 56: Lulic, blocat in ultima clipa in careul Stellei. Lazio ataca in continuare de parca mai are nevoie de gol!

Min 54: BARA STEAUA! Florinel Coman primeste o pasa de la un adversar la marginea careului si suteaza violent in bara din stanga portarului! VIDEO AICI





Min 50: GOL LAZIO! Felipe Anderson se distreaza cu apararea Stelei si il executa pe Vlad. Dezastru pentru echipa lui Dica la Roma!

Min 46: Se reia jocul pe Olimpico.

Intra Filip si Florinel Coman in locul lui Nedelcu si Florin Tanase.

Min 45: PAUZA pe Olimpico: 3-0 pentru Lazio, dupa o repriza in care atacantii italieni au aratat de ce sunt cotati la zeci de milioane de euro. Steaua trebuie sa dea doua goluri in repriza a doua pentru o calificare miraculoasa in optimile Europa League.

Min 42: GOL LAZIO! Cursa fantastica a lui Felipe Anderson si pasa catre Immobile, care il executa cu usurinta pe Andrei Vlad. 3-0!

Min 40: Vlad prinde in doi timpi sutul lui Anderson din lateral. Lazio forteaza inscrierea unui nou gol inainte de pauza.

Min 38: Gol anulat pentru Lazio in urma unui offside la Immobile.





Min 35: GOL LAZIO! Bastos reia cu capul direct in poarta lui Vlad in urma unui corner.

Min 33: Decizie INCREDIBILA a arbitrului! Acesta a oprit un atac periculos al Stelei ca sa ii acorde cartonas galben lui Immobile! VIDEO AICI

Min 31: Minute bune pentru stelisti, dupa o lovitura libera obtinuta de Gnohere aproape de coltul din stanga. Budescu a a trimis din lovitura si apoi din doua cornere direct catre poarta, fara rezultat insa.



Min 28: Furia lui Lazio s-a mai domolit dupa 20 de minute de atacuri constante la poarta lui Vlad. Stelistii reusesc sa blocheze mai bine in fata careului, iar iar italienii nu mai ajung asa usor la finalizare.

Min 26: Iese Caceres, accidentat, intra Bastos la Lazio.

Min 21: Vlad iese bine de aceasta data si il inchide pe Immobile, care suteaza in plasa laterala din pozitie buna.



Min 19: O noua ocazie pentru Immobile, in urma unei faze in care Anderson l-a umilit pe Gaman.



Min 18: APARA VLAD! Tanarul portar iese si blocheaza sutul lui Parolo, care scapase singur in careu!

Min 13: Tanase reia cu capul din careu, fara probleme insa pentru Strakosha.

Min 12: Se incinge meciul. Anderson rateaza reluarea din fata portii dupa o centrare buna din partea stanga.

Min 11: OCAZIE STEAUA in urma unei pase geniale a lui Budescu! Tot el suteaza din prima peste poarta, dupa o pasa a lui Gnohere.

Min 7: GOL LAZIO! Immobile preia pe piept in careu si inscrie la coltul scurt pe langa Vlad. Apararea Stelei a fost depasita usor, insa si portarul a fost ...imobil la aceasta faza :)



Min 5: Prima ocazie le apartine italienilor. Anderson dribleaza apararea Stelei cu o pasa printre catre Immobile, golgheterul italian suteaza peste poarta.

Min 4: Inceput curajos pentru Steaua cu Budescu in prim plan. Primul sut al stelistului din lovitura libera trece mult peste poarta. S-a oprit ploaia la Roma, dar gazonul este imbibat.

Min 1: START MECI pe Olimpico!

- Lazio - Steaua e ACUM pe PROTV! Bucurati-va de fotbal!





- Gazonul de pe Olimpico rezista.