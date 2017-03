Lazio a invins-o pe AS Roma, in meciul tur din semifinalele Cupe Italiei, scor 2 la 0 - VIDEO

De 7 meciuri, Lazio nu si-a mai invins rivala AS Roma. Asteptarea a luat sfarsit aseara. Fara fundasul roman Stefan Radu in lot, Lazio s-a impus cu 2 la 0. Milinkovic-Savic a lovit in prima repriza.

Immobile a marcat al doilea gol, dupa pauza. Desi a dominat posesia si a sutat mai des la poarta, AS Roma nu a reusit sa dea o replica pe masura. Lazio a castigat si este la un pas de finala Cupei Italiei. Partida retur se va juca pe 5 aprilie. Intre timp, in Cupa Germaniei, Bayern Munchen, aflata intr-o forma fenomenala, a batut-o pe Schalke cu scorul de 3 la 0. Golurile au fost marcate in primele 29 de minute. Dubla lui Lewandowski si un gol al lui Thiago au asigurat rezultatul bavarezilor.

Bayern Munchen s-a calificat in semifinale, acolo unde va da piept cu invingatoarea duelului dintre formatia din liga a treia Lotte si Borussia Dortmund.