LeBron James face istorie. Superstarul american, patrunde in top cinci cei mai buni marcatori din istoria NBA - VIDEO

Ajuns la 33 de ani, LeBron James continua sa fie la cel mai inalt nivel. In meciul din aceasta dimineata, echipa sa, Los Angeles Lakers s-a impus cu scorul de 126 la 117 in fata echipei Portland Trail Blazers. LeBron a marcat 44 de puncte. Acest rezultat a fost suficient pentru a-l depasi pe Wilt Chamberlain, poreclit “Carul Mare”, care s-a aflat in acest top timp de 43 de ani.

De asemenea, din TOP-ul celor mai rezultativi jucatori, LeBron James este unicul care inca iese in teren. Astfel, King James isi poate imbunatati palmaresul si sa urce mai sus in acest clasament. In fata atacantului, se afla alti 4 jucatori epopeici, printre care: Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Marlone si desigur liderul detasat, Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James s-a alaturat celor de la Los Angeles Lakers in aceasta vara, de unde si-a luat obisnuitul numar 23.