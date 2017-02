LeBron James, vedeta campioanei sezonului trecut din NBA, Cleveland, a reusit un cos de 3 puncte pe finalul partidei si a trimis partida in prelungiri - VIDEO

LeBron James a demonstrat inca o data de ce este in stare. Starul celor de la Cleveland Cavaliers si-a salvat echipa de la infrangere intr-un mare fel. Americanul a reusit un cos de 3 puncte chiar inainte de finalul ultimului sfert si a trimis partida contra celor de la Washington Wizards in prelungiri. Intr-un final, campioana in exercitiu s-a impus cu 140 la 135.

Intr-o alta partida, Oklahoma City Thunder a cedat la limita contra Indiana Pacers, scor 90 la 93. Gazdele au reusit sa-si adjudece o singur sfert, care a fost insa suficient pentru victorie. In pofida infrangerii echipei sale, Russel Westbrook a fost desemnat omul meciului, cu 27 de puncte reusite si 9 pase decisive.

Cea mai categorica victorie a fost reusita de Utah Jazz in meciul contra celor de la Atlanta Hawsks, scor 120 la 95. Oaspetii s-au desprins inca din primul sfert, iar imediat dupa pauza mare si-au marit avansul.



Dupa 52 de partide disputate, Utah Jazz ocupa locul 4 in Conferinta de Vest.