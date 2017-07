Legenda a decis sa mai ramana. Unul dintre cei mai longevivi jucatori din Campionatul Moldovei, Benjamin Balima, si-a prelungit contractul cu Sheriff Tiraspol - VIDEO

Durata noului contract al lui Balima nu a fost anuntata. Fotbalistul din Burkina Faso joaca pentru Sheriff din anul 2005. El a cucerit de 10 ori titlul, in Divizia Nationala, de 6 ori cupa si de 6 ori supercupa Moldovei. Balima a marcat 53 de goluri pentru Sheriff, in toate competitiile. El mai are nevoie de 2 goluri pentru a deveni cel mai bun marcator in istoria clubului, in campionat.