Legenda artelor martiale mixte, Fedor Emelianenko, a fost distrus de adversarul american Matt Mitrione - VIDEO

74 de secunde a durat duelul dintre Emelianenko si Mitrione, de la turneul Bellator. Cei doi luptatori s-au ciocnit si au cazut, iar americanul a fost mai agil. S-a repezit la adversar si l-a devastat cu cateva lovituri fulgeratoare.

A fost a 5-a infrangere in cariera lui Fedor Emelianenko, el avand 36 de victorii in palmares. Luptatorul rus, numit de fani Ultimul Imparat, ajuns la 40 de ani, activeaza si in politica.

In acelasi timp, Matt Mitrione a obtinut a 12-a victorie in cariera profesionista, el avand si 5 esecuri. Pana a incepe evolutia in MMA, acesta a jucat fotbal american, dar a renuntat din cauza accidentarilor.