Legenda snooker-ului, Ronnie O'Sullivan loveste din nou. Englezul a reusit break-ul maxim de 147 de puncte la turneul deschis al Angliei

O'Sullivan a marcat toate bilele rosii cu cea neagra si doar apoi a trimis restul bilelor colorate in buzunare. Break-ul maxim de 147 de puncte a fost reusit de jucatorul englez pentru a 15-a oara in cariera. Este recordul absolut, in snooker. In total, in istoria acestui sport, au fost inregistrate 143 de break-uri maxime.