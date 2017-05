Legendarul Puyol nu sta departe de sport nici dupa retragerea din fotbal. Fundasul spaniol a dat o tura cu un bolid de Formula 1 - VIDEO

In varsta de 39 de ani, legendarul fundas spaniol Carles Puyol a facut cateva ture la volanul unui bolid de Formula 1 si s-a descurcat de minune. Fostul jucator al celor de la FC Barcelona a avut parte de o doza buna de adrenalina, iar la final a spus ca isi doreste sa mai incerce sa piloteze un asemenea bolid in viitor. Carles Puyol s-a retras din fotbal in 2014. El a evoluat de-a lungul intregii sale cariere la FC Barcelona.