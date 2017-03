Leicester a reusit o calificare spectaculoasa in sferturile Ligii Campionilor. Vulpile au reusit o victorie spectaculoasa cu Sevilla, scor 2 la 0 - VIDEO

Cu Shakespeare pe banca tehnica, miracolul Leicester continua. Vulpile s-au calificat in sferturile Ligii Campionilor, dupa ce au reusit o victorie spectaculoasa cu Sevilla, scor 2 la 0. Morgan si Albrighton au inscris pentru Leicester. Sevilla a ramas in 10 oameni, insa putea trimite partida in prelungiri. Oaspetii au primit un penalty pe finalul meciului, insa portarul vulpilor a salvat. S-a incheiat 2 la 0, iar Leicester este calificata in sferturile Ligii Campionilor.

In urmatoarea faza a competitiei merge si Juventus. Batrana doamna a trecut si in retur la limita de FC Porto, scor 1 la 0. Pereira a fost eliminat pentru un hands in careu, iar Dybala a executat fara ezitare penalty-ul. A fost un meci istoric pentru Iker Casillas. Portarul celor de la Porto a devenit jucatorul cu cele mai multe aparitii in competitiile europene, 175.

In aceasta seara se disputa ultimele meciuri din optimile Ligii Campionilor. Manchester City primeste vizita celor de la Monaco, in timp ce Bayer Leverkusen intalneste spaniolii de la Atletico Madrid.