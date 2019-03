Leo Messi este la un pas de operatie, Barcelona nici nu vrea sa auda! Decizia luata de catalani dupa ce au aflat verdictul medicilor

Starul celor de la FC Barcelona, Leo Messi, a revenit miercuri la antrenamentele echipei. Daca restul colegilor sai au primit o zi de pauza, Messi a avut o mini-vacanta: a avut 4 zile libere! Nu a fost vorba insa de o decizie bazata pe statutul jucatorului, ci de starea de sanatate a lui Messi.

Messi a resimtit dureri in zona pubiana iar cei de la Barca au dorit ca jucatorul sa faca o pauza pentru a detensiona zona. Conform Sport de Catalunya, Messi simte un disconfort in acea zona inca din luna ianuarie si deznodamantul pare unul singur: Messi va trebui sa se opereze, daca disconfortul se transforma in pubalgie!

Astfel, cei de la Barcelona au luat decizia sa-i ofere cat mai mult timp de odihna posibil lui Messi in finalul de sezon. Barca mai are un numar de maxim 16 meciuri pana la finalul sezonului, asta daca ajunge pana in finala UEFA Champions League, iar Messi nu va juca in toate aceste partide.

Cei de la Barca vor sa profite de avantajul considerabil din clasament si sa-l menajeze cat mai mult in campionat, pentru ca argentinianul sa fie la potentialul maxim in UEFA Champions League si finala Copa del Rey. Insa riscul unei operatii ramane semnificativ, iar un asemenea scenariu ar insemna ca Messi sa rateze finalul de sezon! Iar daca operatia ar avea loc dupa finala UEFA Champions League, atunci prezenta lui Messi la Copa America in vara devine incerta.