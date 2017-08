Lewis Hamilton a castigat cursa din Belgia si s-a apropiat la 7 puncte de liderul sezonului, in Formula 1. Faza zilei a oferit-o, insa, fiul lui Michael Schumacher - VIDEO

Moment emotionant inaintea cursei din Belgia. Mick Schumacher, fiul legendarului pilot german, a facut un tur de onoare, pentru a comemora prima victorie a tatalui sau in Formula 1. Aceasta a avut loc tot in Belgia, acum 25 de ani. Mick a fost la volanul monopostului Benetton, condus in anii 90 de tatal sau. Michael Schumacher este, in continuare, in convalescenta, dupa un grav accident de schi, petrecut in decembrie 2013. Fiul sau, Mick, este pilot in Formula 3. Cursa din Belgia propriu-zisa nu a fost lipsita de incidente. Pilotii echipei Force India, Sergio Perez si Esteban Ocon s-au acrosat de doua ori, de-a lungul cursei.

"Băieţi, ce se întâmplă? Sincer. Ce face acest băiat? Ceva s-a deteriorat."

Perez a fost nevoit sa abandoneze. Castigator al cursei a devenit britanicul Lewis Hamilton, de la Mercedes, care a rezistat atacurilor germanului Sebastian Vettel, de la Ferrari.

A incheiat podiumul australianul Daniel Ricciardo, de la Red Bull. In clasamentul general, conduce Vettel, cu 220 de puncte. Hamilton este la 7 puncte in spate. Urmatoarea cursa de Formula 1 va fi in Italia, pe 3 septembrie.