Lewis Hamilton se desprinde in clasamentul general al campionatului de Formula 1. Pilotul britanic are deja 24 de puncte avans fata de rivalul Sebastian Vettel, dupa ce a castigat cursa din Ungaria - VIDEO

Hamilton a plecat din pole-position la Hungaroring si a dominat cursa. Coechipierul de la Mercedes, Valtteri Bottas a pornit de pe pozitia secunda si a fost mereu presat de pilotii de la Ferrari.

Cu 5 tururi ramase pana la final, a fost devansat de Vettel si, imediat, l-a lovit in spate pe german, fiind intrecut si de Kimi Raikkonen. Vettel a incheiat cursa pe locul 2, la 17 secunde in spatele lui Hamilton.

Podiumul a fost completat de Raikkonen. In clasamentul general al pilotilor, Hamilton are cu 24 de puncte mai mult decat Vettel. In schimb, in clasamentul constructorilor, Mercedes mai are doar 10 puncte avans fata de Ferrari. In Formula 1, urmeaza o pauza pana pe 26 august, cand se va desfasura Marele Premiu al Belgiei.