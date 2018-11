Lider surprinzator in Campionatul Spaniei. Dupa 13 etape, Sevilla se afla pe prima pozitie. Alb-rosii au obtinut o victorie chinuita cu scorul de 1 la 0 -VIDEO

Sevilla profita de greselile oponentilor si se instaleaza in fruntea clasamentului. Aseara elevii lui Pablon Machin, s-au impus cu scorul de 1 la 0 in fata lui Real Valladolid. Unicul gol al meciului a fost marcat de catre Andre Silva, in minutul 30.

Dupa 13 etape, cei de la Sevilla au totalizat 26 de puncte, cel mai bun rezultat din LA Liga. Andaluzienii sunt urmati in clasament de catre Barcelona si Atletico Madrid. Cele doua echipe au remizat in cadrul etapei trecute, scor final 1 la 1.

Real Madrid isi continua forma proasta. Dupa infrangere cu scorul de 3 la 0 in fata lui Eibar, madrilenii se afla pe locul 6.