Liderii Diviziei Nationale nu fac niciun pas gresit pe ultima suta de metri a campionatului Moldovei. Dacia Chisinau si Sheriff Tiraspol si-au spulberat adversarele in penultima etapa - VIDEO

Dacia a invins ieri clar formatia Dinamo-Auto, scor 4 la 1. Lupii galbeni, care au jucat acasa, au avut un start de meci impresionant, iar Diarra a reusit dubla.

In ultimul minut din prima repriza Dinamo-Auto a redus din diferenta prin Ivanov, dar n-au reusit mai mult decat atat. In partea secunda gazdele au mai inscris de doua ori, stabilind scorul final de 4 la 1.

Cheick DIARRA, ATACANT DACIA: “A fost un meci bun pentru noi, pentru că am câştigat cu 4-1. Un meci bun, am învins acasă, e perfect.”

Si cealalta favorita la titlu si-a castigat meciul. Sheriff Tiraspol a dat o lectie de fotbal celor Saxan, invingand cu un devastator 7 la 1. In acest moment, Dacia si Sheriff impart fotoliul de lider in Divizia Nationala, avand cate 66 de puncte.

In ultima etapa, Dacia va intalni formatia Saxan, in timp ce Sheriff va juca impotriva celor de la CF Ungheni. Daca vor inregistra rezultate similare si in acele partide, Dacia si Sheriff vor trebui sa joace una impotriva celeilalte, intr-un asa-numit meci de aur, pentru a decide campioana.

Adlan SISHANOV, PRESEDINTE DACIA: “Cred că va fi mai corect pentru toţi dacă soarta campionatului se va decide în Meciul de Aur. Acolo şansele sunt 50 la 50.”

Cheick DIARRA, ATACANT DACIA: „Suntem într-o formă bună acum şi eu cred că avem şanse să-i învingem pe cei de la Sheriff. Nu e o problemă.”